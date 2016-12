NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach dem frühen Anstieg auf das Rekordhoch von 19 987,63 Punkten ging dem Leitindex Dow Jones Industrial aber kurz vor der Schwelle von 20 000 Punkten die Puste aus. Trotz der geopolitischen Sorgen, die zuletzt von Anschlägen und Attentaten in Europa und der Türkei befeuert wurden, schloss der US-Leitindex aber immer noch mit 0,46 Prozent im Plus bei 19 974,62 Zählern.

Die übrigen New Yorker Indizes behielten ihre Rekorde derweil in Griffnähe. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,36 Prozent auf 2270,76 Zähler, konnte der vor einer Woche erreichten Bestmarke von 2277 Punkten aber nicht richtig gefährlich werden. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Dienstag um 0,38 Prozent auf 4953,80 Zähler zu. Zuvor war er im Tagesverlauf nur hauchdünn an seinem jüngst erreichten Rekord bei knapp 4963 Punkten gescheitert.

FINANZAKTIEN GEWINNEN DIE BRANCHENWERTUNG

"Die Aktienmärkte nehmen die geopolitischen Bedenken gelassen hin", sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets mit Blick auf den Anschlag in Berlin, dem am Vorabend 12 Menschen zum Opfer fielen. Außerdem hatten Attentate in Ankara sowie Zürich die Welt in Aufruhr versetzt. Trotzdem war es zuvor auch an den Europa-Börsen freundlich zugegangen.

Die positive Tendenz an der Wall Street wurde angeführt von den Finanzwerten, deren Teilindex um etwas mehr als 1 Prozent stieg. Aktien von Goldman Sachs gehörten im Dow mit einem Aufschlag von rund 1,7 Prozent zu den Favoriten. Bank of America legten außerdem um etwa 1 Prozent zu, nachdem das Finanzhaus den Verkauf seines britischen Kreditkartengeschäfts bekannt gegeben hatte.

NIKE MIT VORSCHUSSLORBEEREN

Auch einige Geschäftsberichte standen am Dienstag im Blickfeld. General Mills rutschten wegen enttäuschender Umsätze im zweiten Geschäftsquartal um 2,55 Prozent ab. Nachbörslich wurden Zahlen vom Logistikkonzern Fedex und Nike erwartet. Papiere des Sportartikelherstellers erlebten an der Dow-Spitze mit fast 2 Prozent Plus einen gewissen Vorschuss.

Beim Gasekonzern Praxair führte die Einigung auf eine Fusion mit dem deutschen Konkurrenten Linde zu einem Kursverlust von nahezu 4 Prozent. Unter den weiteren Nebenwerten gab es ein Kursspektakel bei Conatus Pharmaceuticals . Eine Kooperation mit dem Pharmakonzern Novartis ließ die Papiere des Biotech-Unternehmens mit einem Aufschlag von 141 Prozent durch die Decke gehen.

DOLLAR-STÄRKE TREIBT EURO AUF 14-JAHRESTIEF

Zu den besten Werten an der Nasdaq zählten nach einem optimistischen Analystenkommentar die Papiere von Nvidia , die mit einem Aufschlag von rund 3,5 Prozent aus dem Handel gingen. Analyst Toshiya Hari sieht in dem Unternehmen eine "einzigartige Wachstumsstory" in der Chipindustrie und setzte die Papiere deshalb auf seine Liste besonders überzeugender Anlageideen.

Der Eurokurs erreichte am Dienstag zwischenzeitlich mit 1,0352 US-Dollar den tiefsten Stand seit 14 Jahren, erholte sich aber zuletzt leicht davon auf 1,0389 US-Dollar. US-Staatsanleihen waren als "sichere Häfen" nur wenig gefragt. Der Kurs richtungweisender zehnjähriger Papiere fiel um 6/32 Punkte auf 95 4/32 Punkte. Die Rendite betrug damit 2,56 Prozent./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

