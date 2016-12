Trotz der geopolitischen Sorgen, die zuletzt von Anschlägen und Attentaten in Europa und der Türkei befeuert wurden, schloss der US-Leitindex aber immer noch mit 0,46 Prozent im Plus bei 19 974,62 Zählern. Die übrigen New Yorker Indizes behielten ihre Rekorde derweil in Griffnähe. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...