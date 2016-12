Unter den Opfern des Wiesbadener Gewaltverbrechens ist auch ein Star von Zweitligist Dynamo Dresden. Das teilte der Verein am Dienstagabend mit.

Marc Wachs sei zusammen mit zwei Familienangehörigen am Dienstagmorgen in Wiesbaden mit einer Schusswaffe schwer verletzt worden und musste notoperiert werden. Der Zustand des Dynamo-Profis sei nicht lebensbedrohlich, eine Familienangehörige ist in Folge der Tat allerdings verstorben. Ein weiterer Angehöriger wurde schwer verletzt, befindet sich nach Aussage der Ärzte jedoch ebenfalls außer Lebensgefahr, so Dynamo Dresden. Der Fall war bereits zuvor durch die Medien gegangen, allerdings ohne, dass die Prominenz des Opfers bekannt war.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei fahndet mittlerweile mit Phantombildern nach dem mutmaßlichen Täter.