FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktien haben im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas nachgegeben. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index zeitweise dicht an die Marke von 20.000 Punkten herangerückt, doch kamen die Kurse von ihren Tageshochs zurück.

Lebhafte Umsätze habe es in der VW-Aktie gegeben, berichtete ein Händler. Sie habe zunächst etwas nachgegeben, die Abgaben aber vollständig aufgeholt, als die Einigung im Streit um die 3-Liter-Motoren in den USA bekanntgeworden sei. Die Adidas-Aktie habe hingegen nicht auf die Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike reagiert, die kurz nach 22.00 Uhr MEZ veröffentlicht wurden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.454 11.465 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 20, 2016 16:34 ET (21:34 GMT)

