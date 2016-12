Biolog-id erhielt während der Connect+ Event Awards Ceremony, die am Donnerstag, dem 8. Dezember 2016 im Rahmen der Smart Industries-Fachmesse in Paris stattfand, den "Beste Lösung für industrielle Smart Objects"-Award.

Biolog-id hat ein voll integriertes System entwickelt, das die effiziente Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung von Blutbeuteln vom Spender bis zum Patienten innerhalb eines System ermöglicht, das über eine medizinische Software in Transfusions- und/oder Therapiezentren immer verbunden ist. Diese Smart Bags garantieren die Transfusionssicherheit, indem sie gewährleisten, dass der richtige Beutel mit Blut zum richtigen Patienten gelangt.

Die Beutel werden mithilfe von RFID-Tags identifiziert und nachverfolgt. Intelligente Kühlhäuser lagern Blut unter optimalen Bedingungen und ermöglichen ein einfaches Nachhalten der Lagerbestände und der Bewegungen in Echtzeit. Das gesamte System wird von einer speziellen IT-Lösung gesteuert, die mit den meisten bestehenden Betriebssystemen kompatibel ist.

Pierre Parent, President von Biolog-id, kommentiert: "Dieser Preis bedeutet eine großartige Honorierung der Leistung der Teams, die an diesem Produkt gearbeitet haben. Sie sehen, dass die Qualität und die Relevanz ihrer Arbeit von den wichtigsten Akteuren, die von dem aktuellen Umbruch in der Branche betroffen sind, anerkannt werden."

Connect+ Event ist eine Ausstellung mit Schwerpunkt auf Professional Smart Objects und ein Stakeholder der Veranstaltung "Convergence for the Industry of the Future", auf der MIDEST, Smart Industries und das Convergence Forum zusammenkommen. Diese Ausstellung wurde vom französischen Präsidenten François Hollande angeregt und eingeweiht und besitzt internationale Ausstrahlung.

Über Biolog-id

Biolog-id ist ein französisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Verwaltungs- und Traceability-Lösungen für Gesundheitsprodukte, insbesondere labile Blutbestanteile (Erythrozytenkonzentrate, Thrombozyten und therapeutisches Plasma), Plasma zur Fraktionierung für die Herstellung von aus Blut gewonnenen Arzneimitteln und injizierbare Chemotherapeutika.

In 2015 gaben die LFB-Gruppe, Biolog-id und das Etablissement Français du Sang die Einführung eines von Biolog-id für alle Plasma-Beutel entwickelten RFID-Traceability-Systems bekannt. Dank seiner profunden Kenntnisse auf dem Gebiet der RFID-gestützten Traceability konnte das Unternehmen zum Weltmarktführer im Bereich der Rückverfolgbarkeit von empfindlichen Gesundheitsprodukten aufsteigen. http://www.biolog-id.com

Biolog-id wird von Xerys Gestion, einer von der französischen Börsenaufsicht (AMF) akkreditierten Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Spezialisierung auf Private Equity, unterstützt.

