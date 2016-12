Vereinbarung gründet auf 20-jähriger Beziehung zur Lieferung von Schmiermitteln und Zusammenarbeit in der Forschung und Entwicklung

Synthese-Motorenöl Mobil 1 weiterhin die exklusive erste Befüllung und empfohlenes Wartungsöl für alle Porsche-Modelle

Fortgesetztes Sponsoring aller Aktivitäten von Porsche Motorsport, einschließlich der LMP1/GT Works-Programme, Porsche Supercup und Carrera Cups

ExxonMobil (NYSE:XOM) und Porsche meldeten heute eine mehrjährige Verlängerung ihrer globalen Rahmenvereinbarung, unter der mehr als eine Million Porsche-Modelle das Werk mit synthetischem Motorenöl Mobil 1 befüllt verlassen. Diese Zahl soll künftig noch weiter ansteigen, da Mobil-1-Öle ihr Versprechen von Kraftstoffersparnis und Motorenschutz zuverlässig halten.

Seit dem Beginn der Beziehung 1996 engagieren sich Porsche und ExxonMobil gemeinsam für Forschung und Entwicklung und fortschrittliche Technologie. Synthetisches Motorenöl der Marke Mobil 1 kommt bereits in vier Generationen des kultigen Porsche 911 zum Einsatz sowie bei den Baureihen Cayenne, Panamera und Macan seit deren Einführung. Da Mobil-1-Öle für außergewöhnliche Motorenleistung und Schutz unter extremen Bedingungen konzipiert wurden, empfiehlt Porsche die einzigartige Formulierung für alle seine Modelle.

"Seit zwei Jahrzehnten spielt Mobil 1, das weltweit führende synthetische Motorenöl, eine bedeutende Rolle dabei, Porsche zu neuen Meilensteinen in der Fahrzeugmotorentechnik und -leistung zu führen", erklärte Nigel Searle, Vice President for Lubricants, ExxonMobil Fuels, Lubricants Specialties Marketing Company. "Dank der Verlängerung unserer Partnerschaft werden wir Porsche weiterhin dabei behilflich sein, optimale Leistungen für einen wirklich überragenden Fahrgenuss zu erzielen."

ExxonMobil ist außerdem weiterhin ein Official Cooperation Partner von Porsche Motorsport und behält auch das Titel-Sponsoring des Porsche Supercup und Gold Sponsorship aller Carrera Cup-Rennen weltweit. Hinzu kommt weitere Unterstützung der Porsche Works Teams in den LMP1/GT-Rennsportkategorien, einschließlich der WEC-Serie und des kultigen 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

"ExxonMobil ist einer unserer engsten und bedeutendsten Kooperationspartner, und zwar nicht nur im Motorsport, sondern auch bei der Entwicklung unserer Produktionsmotoren, die in der Fabrik mit dem leistungsstarken Motorenöl Mobil 1 befüllt werden", so Dr. Michael Steiner, Vorstandsmitglied bei Porsche und Leiter des Ressorts Forschung und Entwicklung. "In den letzten 20 Jahren hat ExxonMobil beträchtlich zur guten Leistung unserer Rennsportmodelle beigetragen. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche und zuverlässige Partnerschaft fortzusetzen."

Über Mobil 1

Die weltweit führende Synthese-Motorenölmarke Mobil 1™ bietet Verschleißschutztechnologie, die die Motorenleistung gegenüber herkömmlichen Motorenölen erhöht. Dank dieser Technologie kann Mobil 1 selbst die höchsten Ansprüche von Fahrzeugherstellern erfüllen bzw. übertreffen und unter normalen bis hin zu den extremsten Bedingungen außerordentlichen Schutz gegen Motorenverschleiß bieten. Mobil 1 ist auch unter extremen Temperaturbedingungen flüssig und schützt wichtige Motorenaggregate für maximale Motorenleistung und verlängerte Lebensdauer.

Weitere Informationen erhalten Sie unter mobil1.com und auf Facebook, www.Facebook.com/mobil1.

Mobil™ und Mobil 1™ sind eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

