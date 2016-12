Das 1992 in Toulouse gegründete Paletten-Pooling-Unternehmen La Palette Rouge (LPR) verfügt heute über ein europaweites Netzwerk mit acht Tochterunternehmen. Das Unternehmen, das internationale Marken wie Kellogg"s, Nestlé und Weetabix zu seinen Kunden zählt, strebt jetzt einen Ausbau seiner Tätigkeiten in Schottland an. Foto LKW © LPR Mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...