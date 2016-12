Die spanischen Exporte von Obst und Gemüse haben in dem Zeitraum von Januar bis September 2016 um 12% auf 537.209 Tonnen abgenommen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, wobei sie 6% der Gesamtmenge ausmachen, so die neusten aktualisierten Daten von der Generaldirektion des Zolls, weitergegeben durch FEPEX. Bildquelle: Shutterstock.com Die Exporte von Obst sind in diesem...

