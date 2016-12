Höhenflug in Japan: Auch der Nikkei rückt immer näher an die 20.000-Punkte-Marke heran - wie bereits zuvor der Dow-Jones-Index an der New Yorker Wall Street. Der schwächere Yen hilft zudem Export-Unternehmen aus Japan.

Die japanische Börse hat am Mittwoch erneut zugelegt. Der Tokioter Leitindex Nikkei mit den 225 führenden Werten kletterte um 0,2 Prozent auf 19.522 ...

