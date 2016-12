Bei einer Explosion auf einem Markt für Feuerwerkskörper in Mexiko sind am Dienstag dutzende Menschen ums Leben gekommen. In Medienberichten war von mindestens 29 Todesopfern die Rede, mindestens 72 Menschen sollen verletzt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Tultepec, etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Auf Bildern waren explodierende Feuerwerkskörper und eine später breitflächig zerstörte Fläche zu sehen. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt.