ERFURT (dpa-AFX) - Der ARD/ZDF-Kinderkanal (KiKA) kann seine Marktführerschaft in diesem Jahr nicht halten. Von Januar bis Mitte Dezember kam der KiKA in der Sendezeit von 6.00 bis 21.00 Uhr bei den 3- bis 13-jährigen Zuschauern nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Damit reiht sich der Erfurter Sender wieder hinter dem privaten Konkurrenten Super RTL ein, der bei 20,1 Prozent liegt. "Es ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen", sagte KiKA-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf der Deutschen Presse-Agentur.

Super RTL habe seit Sommer mit dem zusätzlichen Sender Toggo plus, der das Super-RTL-Programm zeitversetzt überträgt, Boden gut machen können, sagte Stumpf. Disney Channel erreicht laut den bis Mitte Dezember erhobenen Zahlen 9,0 Prozent und Nickelodeon 8,0 Prozent. KiKA stand 2015 erstmals in seiner Geschichte mit einem Anteil von 19,0 Prozent an der Spitze des Marktes. Zu Jahresbeginn feiert der öffentlich-rechtliche Sender seinen 20. Geburtstag./geh/DP/zb

