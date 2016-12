FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anschlag in Berlin:

"Der Anschlag in Berlin (...) stellt eine alte Frage wieder in sehr schmerzhafter Weise: Was kann man dagegen tun? Wenn schon nicht die Ursachen sofort und unmittelbar bekämpft werden können, wie dann aber die Folgen? (...) Es gebe keinen absoluten Schutz vor dieser neuen Form von Kriegsführung, wird dagegen gerne eingewandt. Mag sein. Es gibt aber auch keine absolute Schutzlosigkeit. Deutschland hatte bislang, so schrecklich die Tat von Berlin und andere Taten vor ihr auch waren, großes Glück. Der Schock über so viel Grausamkeit wird sich nun dennoch in den Alltag Deutschlands fressen. Kann jetzt noch jemand sagen: Frohe Weihnacht? Trost und inneren Schutz spendet in solchen Zeiten ohnehin kein noch so gut bewachter Weihnachtsmarkt. Wohl aber eine Botschaft wie die der Weihnachtsgeschichte."/DP/jha

AXC0011 2016-12-21/05:35