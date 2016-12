FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Anschlag in Berlin:

"Die Terroristen haben Erfolg. Sie versetzen viele Menschen in Angst und Schrecken, sie stürzen andere aber auch in einen hasserfüllten Taumel aus Gewaltfantasien und blinder Wut auf alles, was irgendwie anders ist. Natürlich betreiben sie damit durchaus erfolgreich eine Spaltung auch unseres Landes in einen toleranten und mitfühlenden Teil und einen intoleranten, von Wut und Ängsten gesteuerten Teil. Freilich soll deren Lautstärke nicht über die Zahl dieser Ultrarechten hinwegtäuschen. Es sind viele, zu viele. Aber es sind längst nicht so viele wie diejenigen, die wenig Aufhebens von ihrem Engagement für Benachteiligte, Verfolgte, Arme und Schwache machen. Die ihre gelebte Toleranz und Hilfsbereitschaft nicht über Twitter oder irgendwelche Kommentarfunktionen hinauskrakeelen. Die an Verständnis glauben, an Miteinander, an sozialen Ausgleich, an Demokratie."/DP/jha

AXC0014 2016-12-21/05:35