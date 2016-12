MÜNSTER (dpa-AFX) - Per Kampfabstimmung entscheidet der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Mittwoch (10.00 Uhr), wer Nachfolger von Rolf Gerlach werden soll. Der Präsident (63) geht Ende März 2017 in den Ruhestand. In der Verbandsversammlung stellen sich drei Kandidaten zur Wahl. Der Verbandsverwaltungsrat hatte sich im Vorfeld für die Banken-Expertin Liane Buchholz (51) ausgesprochen. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Öffentlicher Banken (VÖB) in Berlin. Außerdem gehen Bergkamens Bürgermeister Roland Schäfer (67) und Markus Schabel (50), Vorstandschef der Sparkasse Münsterland-Ost, ins Rennen um den Spitzen-Job. Gerlach zieht sich nach 22 Jahren an der Spitze des Regionalverbandes mit 68 Sparkassen zurück. Nach Angaben des Verbandes wollte er den Weg freimachen für Jüngere, die das Zukunfts-Thema Digitalisierung besser anpacken können als er selbst./lic/DP/zb

