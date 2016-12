EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM GIBT WECHSEL BEI FÜHRUNGSKRÄFTEN BEKANNT

Führungswechsel 21.12.2016

ATRIUM GIBT WECHSEL BEI FÜHRUNGSKRÄFTEN BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 21. Dezember 2016: Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa gibt bekannt, dass Josip Kardun, Chief Executive Officer (CEO) der Atrium Gruppe, von seiner Funktion zurückgetreten ist, um anderen Geschäftsinteressen zu verfolgen. Herr Kardun wird seine Funktion bis zu seinem Ausscheiden aus der Gruppe zum 31. März 2017 beibehalten, um eine geordnete Übergabe sicherzustellen.

Die Gesellschaft gibt weiters die Bestellung von Liad Barzilai bekannt, der mit sofortiger Wirkung die Funktion des stellvertretenden Chief Executive Officers der Gruppe und die Funktion des Chief Executive Officers der Gruppe, nach dem Ende der Funktionsperiode von Josip Kardun als CEO der Gruppe, übernimmt.

Chaim Katzman, Vorsitzender des Board of Directors von Atrium, kommentierte dies wie folgt: "Während seiner knapp drei Jahre bei Atrium sowohl als Chief Operating Officer (COO) und zuletzt als CEO hat Josip einen wichtigen Beitrag für die Gruppe, insbesondere durch das Vorantreiben unserer Strategie zur Verbesserung der Qualität des Portfolios der Gruppe geleistet. Ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um Josip für seine harte Arbeit während seiner Zeit bei Atrium zu danken und, obwohl wir seinen Abgang bedauern, ihm für die zukünftigen Herausforderungen alles Gute wünschen.

"Ich möchte außerdem Liad in seiner neuen Funktion herzlich willkommen heißen und ihm viel Erfolg wünschen. Liad war zuvor Chief Investment Officer von Atrium und knapp 8 Jahre lang für die Gesellschaft tätig. Er ist eine erfahrene Führungskraft mit weitreichender praktischer Erfahrung und Verständnis für die Gesellschaft sowie für ihre Mitarbeiter, Vermögenswerte und Märkte. Wir haben ein starkes Team im Einsatz, sowohl auf Ebene der Führungskräfte als auch auf operativer Ebene in Bezug auf unser Portfolio. Ich habe vollstes Vertrauen in unser Atrium Team, das von Liad Barzilai angeführt wird sowie dessen Fähigkeit, Atrium zu einer besseren Gesellschaft für alle unsere Aktionäre zu entwickeln."

Josip Kardun, CEO der Atrium Gruppe, kommentierte dies wie folgt: "Ich bin stolz die Gelegenheit gehabt zu haben, während der letzten drei Jahre mit einem herausragenden Team an Spezialisten in diesem dynamischen Geschäftsfeld zu arbeiten. Mit dem für weiteres Wachstum gut positionierten Portfolio, ist es beruhigend zu wissen, dass ich die Gruppe in den extrem fähigen Händen von Liad und dem Führungsteam hinterlasse, die alle in den vergangenen Jahren eine wesentliche Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung von Atrium gespielt haben. Die Strategie von Atrium und das Leistungsversprechen sind sehr klar und ich freue mich darauf, den anhaltenden Erfolg der Gruppe mit großem Interesse zu verfolgen. Abschließend möchte ich dem Board of Directors und insbesondere dem Vorsitzenden für die Unterstützung während meiner gesamten Funktionsperiode danken.

Liad Barzilai, stellvertretender Chief Executive Officer der Atrium Gruppe, kommentierte dies wie folgt: "Ich hatte das Vergnügen während der letzten 8 Jahre, eng mit Atriums talentierten Team von Immobilienexperten zusammenzuarbeiten und ein Portfolio mit großartigen Vermögenswerten, die langfristige Wachstumsaussichten aufweisen, zu entwickeln. Ich freue mich darauf unseren Fokus, Nutzen für die Aktionäre zu generieren, weiterhin fortzuführen."

