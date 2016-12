Dietlikon - Implenia hat in Norwegen zwei neue Aufträge im Gesamtwert von rund 65 Mio Franken gewonnen. Bei den akquirierten Projekten handelt es sich um komplexe Infrastrukturprojekte für die Norwegische Strassenbaubehörde (NPRA).

In der Umgebung der Stadt Skien in der Provinz Telemark entstehen neue Strassen, Fuss- und Velowege sowie Betonbauwerke. Das Projekt ist Teil einer ersten Phase eines grösseren städtebaulichen Projekts für Verkehr und Umgebungsgestaltung in der Grenland area, rund 130 Kilometer südwestlich von Oslo. Es umfasst eine neue 3,5 Kilometer lange dreispurige Strasse, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...