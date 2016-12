DAX-Analyse am Morgen: Neues Jahreshoch - alte Ängste

Ohne großes Aufsehen und viel Tamtam hat sich der DAX am Dienstag über das 2015er-Dezember-Top geschoben. Mit 11.464 Punkten ging der deutsche Leitindex dabei zudem nur hauchdünn unter dem neuen Jahreshoch aus dem Handel, das kurz vor der Xetra-Glocke bei 11.472 Zählern markiert wurde.

Theoretisch wäre nun (aus charttechnischer Sicht) also der Weg bis zur nächsten Widerstandszone im Bereich von 11.550 Punkten frei. Doch die Privatanleger scheinen dem Vor-Weihnachtsbraten nicht zu trauen - was sich schön am EUWAX-Sentiment ablesen lässt, das auf Jahressicht auf den tiefsten Stand seit Mitte August abrutschte. Statt dem Aufwärtstrend weiter zu folgen, spekulieren die "kleinen" Hände momentan vor allem auf eine DAX-Korrektur.

Den vollständigen Artikel lesen ...