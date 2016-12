FMW-Redaktion

"Mach schon" - das möchte man dem Dax zurufen nach der Bewegungsarmut der letzten Tage. Es geht nach oben, aber das in Mini-Schritten, die Aktienmärkte scheinen schon im vorweihnachtlichen Winterschlaf zu sein. Gestern der Dow Jones und der Nasdaq Composite wieder mit Allzeithochs beim Schlußkurs, aber auch bei den US-Indizes fehlt die Dynamik. Der Leitindex S&P500 in einer engen Range seit der Fed-Entscheidung, faktisch nur seitwärts laufend.

Heute Nacht in Asien umgekehrte Vorzeichen: eine Rally in China, nachdem die Margins auf Index-Futures durch die Regulierungsbehörden gesenkt werden sollen, in Japan der Nikkei nach langer Gewinnstrecke mit dem zweiten Tagesverlust in Folge - wenngleich die Abgaben nur minimal sind:

Shanghai Composite +1,11% CSI300 +0,87% ChiNext +0,44% Nikkei -0,25%

Was soll man zu diesen Märkten sagen? Am auffälligsten derzeit ist der Dow Jones, alles fokussiert sich auf die runde 20.000er-Marke. Seit dem Sieg Trumps hat der Index keine zwei ...

