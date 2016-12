New York - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Firdaus Ibrahim von S&P Global: Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der angekündigten Übernahme des britischen Kreditkartengeschäfts der Bank of America (MBNA) die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel.

Den vollständigen Artikel lesen ...