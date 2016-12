NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn wenig bewegt. Händler sprachen von einem impulsarmen vorweihnachtlichen Handel. Am Nachmittag werden noch Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,210 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 1/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,029 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere stagnierten bei 95 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,557 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1/32 Punkte auf 94 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,135 Prozent./jsl/bgf/jha/

