21.12.2016 / 15:25 CET/CEST

- Martin Klarenaar als alleiniger Vorstand für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt - Philip Hjelmér legt sein Amt als Aufsichtsrat zum 16. Januar 2017 nieder - Prognose 2016: Umsatz leicht unter Vorjahres-Niveau

Singen, 21. Dezember 2016 - Der Aktienkaufvertrag zwischen Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd und dem ehemaligen Hauptaktionär Peter Greither wurde heute nach Genehmigung durch die chinesischen Behörden vollzogen. Tian Ying hat damit 55 % an der elexxion AG übernommen. Herr Greither bleibt weiterhin mit etwa 30 % an der Gesellschaft beteiligt.

Tian Ying mit Sitz in Shanghai, China, ist ein exklusiver Händler medizinischer Geräte, einschließlich hydraulisch verstellbarer Betten, LED-Systemen, Zahnarztstühlen und -operationstischen, und verfügt über ein großes Distributionsnetzwerk in Asien. Elexxion strebt mit Tian Ying als neuen Ankerinvestor eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens an. Weiterhin hat Tian Ying Investitionen in Höhe von insgesamt EUR 1 Mio. zugesagt, die innerhalb der nächsten Wochen getätigt werden sollen. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln beabsichtigt die elexxion AG den Zulassungsprozess für die Lasersysteme des Unternehmens in China zu starten. Die Zertifizierung der Laser durch die China Food and Drug Administration zur Lieferung in die Volksrepublik China wird für Ende 2018 erwartet.

Im Zuge der Transaktion wurde Martin Klarenaar als alleiniger Vorstand der elexxion für fünf weitere Jahre bestellt und sein Vorstandsdienstvertrag entsprechend verlängert.

Ferner hat Philip Hjelmér der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der elexxion AG zum 16. Januar 2017 niederlegt und aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Die elexxion AG bemüht sich, zeitnah ein neues Aufsichtsratsmitglied zu bestellen.

Weiterhin teilt das Unternehmen mit, dass die auf der Hauptversammlung prognostizierten Umsätze für 2016 nicht erreicht werden können. Wie im August 2016 mitgeteilt, waren die Ziele nur vorbehaltlich der Vorlage klinischer Ergebnisse der Universität Genua für den elexxion delos zu erreichen gewesen. Zudem wurden die Erwartungen an Großkunden aus dem Mittleren Osten nicht erfüllt. Der Umsatz der elexxion AG wird somit leicht unter dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Kontakt: elexxion AG Martin Klarenaar Vorstand Tel. +49 (0) 7731-90733-0 E-Mail: klarenaar@elexxion.com Otto-Hahn-Str. 7 78224 Singen Crossalliance communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 89-898272-27 E-Mail: sh@crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: elexxion AG Otto-Hahn-Strasse 7 78224 Singen Deutschland Telefon: +49 (0)7731-90733 0 Fax: +49 (0)7732-90733-55 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.elexxion.com

ISIN: DE000A0KFKH0, DE000A0KFKH0 WKN: A0KFKH, A0KFKH Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

