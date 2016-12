Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta028/21.12.2016/15:55) - Wie die Kremlin AG bereits in Ihrer

Meldung vom 01.12.2016 bekannt gegeben hat, haben Vorstand und Aufsichtsrat am

01.12.2016 beschlossen, die Immobilie Meeboldstraße 50, 52 zu verkaufen.

Als Kaufpreis wurde mit der Käuferin EUR 405.000,00 vereinbart.



Heute am 21.12.2016 fand die notarielle Beurkundung für den Verkauf statt. Der

Verkauf der Immobilie ist somit abgeschlossen.



Des Weiteren hat die Kremlin AG heute einen Teil ihres physischen

Edelmetallbestands veräußert. Es erfolgte der Verkauf von insgesamt 10

Stück 250 Gramm Goldbarren zum Preis von EUR 8.700 je Goldbarren.



Somit hält die Kremlin AG aktuell noch insgesamt 5.000 Silberunzen sowie 172

Krügerrand 1-Unzen-Goldmünzen.



