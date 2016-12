Effretikon (awp) - Die im Eventbau tätige Expomobilia eröffnet eine Zweigniederlassung in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Im kommenden Jahr findet in Astana die Weltausstellung Expo 2017 statt. Erstes Projekt im Rahmen der Expo in Astana ist die Betreuung des Schweizer Pavillons, wie der Generalunternehmer für Messestand-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...