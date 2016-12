FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach Handelsstart leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig auf 163,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,23 Prozent.

Überraschend gestiegene Einfuhrpreise in Deutschland konnten nicht auf die Kurse am Rentenmarkt drücken. Laut dem Statistischen Bundesamt legten die Importpreise im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent zu. Das ist der erste Anstieg seit November 2012. Die Importpreise sind ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung der Verbraucherpreise - also der Inflation - mitbestimmt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch einige wichtige Konjunkturdaten aus den USA für weitere Impulse am Devisenmarkt sorgen. Von besonderem Interesse seien die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, schreibt Dirk Gojny, Experte bei der Nationalbank. "Dass nach einigen Monaten mit einem deutlichen Auftragsplus auch mal wieder ein Monat mit einem entsprechenden Minus folgt, liegt in der Natur der Sache." Ein starker Rückgang wäre demnach aber kein gutes Zeichen für die Zukunft des verarbeitenden Gewerbes./tos/stb

