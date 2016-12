Bei Platin kann sich über einen Jahreswechsel eine recht stabile, saisonale Tendenz ergeben. Wer nun erwartet, dass das Edelmetall auch in diesem Jahr seiner aus historischen Daten gewonnenen Vorgabe folgt, kann mit einem Turbo Long auf Platin von einem Anstieg der Notierungen profitieren.

Bei Platin kann in diesen Tagen eine saisonal starke Phase starten. Denn langfristige Auswertungen deuten darauf hin, dass es ab Mitte Dezember mit einer relevanten Wahrscheinlichkeit zu einem Anstieg kommen kann, der sich durchaus bis in den April fortsetzen kann. Nur teilweise war zu beobachten, dass der Anstieg zwar bereits Mitte Januar wieder nachgelassen hat, so dass sich spätestens ab diesem Zeitpunkt eine engere Absicherung anbietet. Folgt Platin nun auch in diesem Jahr ...

