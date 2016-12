WIESBADEN (Dow Jones)--Die Arbeitnehmer in Deutschland können sich weiter über eine steigende Kaufkraft freuen. Wegen der niedrigen Inflation steigen ihre Reallöhne stärker als in früheren Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Reallöhne im dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zu. Der nominale Anstieg betrug 2,3 Prozent, die Verbraucherpreise stiegen um 0,5 Prozent.

Überdurchschnittlich legten die nominalen Verdienste vor allem in Branchen zu, in denen der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. In den Wirtschaftszweigen Bergbau sowie Freiberufliche Dienstleistungen wurden die geringsten nominalen Zuwächse beobachtet.

Der seit Anhebung der Verdienstgrenze für sogenannte Minijobs im Jahr 2013 anhaltende Trend überdurchschnittlich hoher nominaler Verdienststeigerungen von geringfügig Beschäftigten zeigte sich auch im dritten Quartal 2016.

