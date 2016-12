Hochdorf - Beim Milchverarbeiter Hochdorf kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung: Frank Hoogland, aktuell Head of Global Marketing & Sales, übernimmt per Anfang Februar die Leitung des Baby Care-Geschäfts. Fons Togtema gibt diese Funktion auf eigenen Wunsch ab, bleibt jedoch weiterhin der Geschäftsleitung der Hochdorf-Gruppe als Chief Sales Officer (CSO).

Hoogland arbeitet seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...