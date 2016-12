Widerstände werden gern verkauft - und ein Abprall an einem Widerstandsniveau ist stets einzuplanen. So könnte der FGBL nach den jüngsten Kursgewinnen und der rund zweitägigen Pause am aktuellen Niveau sich auch wieder nach unten orientieren. Ein leichtes Verkaufssignal entstünde bei einem Fall unter das Tief vom Dienstag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...