Der deutsche Leitindex hat sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Am Ende stand ein Mini-Plus von vier Pünktchen. Schlussstand: 11.469 Punkte. Immerhin hat der DAX damit den fünften Tag in Folge im Plus geschlossen. Aus charttechnischer Perspektive behalten die Bullen auf der Oberseite das jüngste Bewegungshoch bei 11.479 Punkten sowie übergeordnete Ziele bis 11.600 Punkte im Visier. Bei einem deutlichen Rutsch unter die 11.400 geraten dagegen Ziele bis 11.200 Punkte ins Visier.