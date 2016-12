Von Doug Cameron und Damian Paletta

WASHINGTON (Dow Jones)--Im Kostenstreit um zwei neue US-Präsidentenmaschinen hat der Hersteller Boeing dem künftigen Präsidenten Donald Trump einen niedrigeren Preis versprochen. Der designierte US-Präsident traf sich am Mittwoch mit Boeing-Chef Dennis Muilenburg in Palm Beach, mehr als zwei Wochen, nachdem er per Twitter mit einer Annullierung des Auftrags gedroht hatte. Die Kosten für die zwei neuen Maschinen der Air Force One seien auf mehr als 4 Milliarden Dollar gestiegen und damit "außer Kontrolle", hatte Trump in einer Kurzbotschaft geschimpft

"Wir werden es für weniger als das schaffen und wir streben nach Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass das auch geschieht", sagte Muilenburg nach dem Treffen zu Reportern. Darüber hinaus wollte sich Boeing nicht äußern. Trump sagte, er erwarte, "enorm viel Geld" aus dem Programm herausholen zu können.

Der designierte Präsident traf sich am Mittwoch auch mit Lockheed-Martin-Chefin Marillyn Hewson. Trump hatte die hohen Kosten für den Tarnkappenbomber F-35 von Lockheed Martin auf Twitter ähnlich scharf kritisiert wie die Ausgaben für die Air Force One. Das F-35-Programm ist das teuerste Rüstungsprogramm in der Geschichte der USA; steigende Kosten und technische Probleme hatten die Entwicklung der Kampfjets überschattet.

Hewson äußerte sich nach dem Treffen nicht gegenüber den Medien, teilte aber später mit, sie habe mit Trump unter anderem über Fortschritte bei der Senkung des Kosten gesprochen.

December 22, 2016 02:47 ET (07:47 GMT)

