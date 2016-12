Der kanadische Softwarekonzern OpenText, an der Börse immerhin mit 8,2 Milliarden Dollar bewertet, wird im Januar einen Splitt im Verhältnis 2 zu 1 durchführen.



Dazu werden zusätzliche Aktien in Form einer Aktiendividende am 24. Januar ("Payment Date") eingebucht; als Stichtag wird der 9. Januar ("Record Date") genannt.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info