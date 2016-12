Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Jahresrate der deutschen Importpreise wieder positiv

Die Importpreise in Deutschland sind im November stärker gestiegen als erwartet. Bei der Jahresrate stellte sich erstmals seit vier Jahren wieder ein positiver Wert ein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, kletterte der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 0,3 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein Rückgang von 0,2 Prozent erwartet worden.

Reallöhne in Deutschland steigen weiter

Die Arbeitnehmer in Deutschland können sich weiter über eine steigende Kaufkraft freuen. Wegen der niedrigen Inflation steigen ihre Reallöhne stärker als in früheren Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Reallöhne im dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zu. Der nominale Anstieg betrug 2,3 Prozent, die Verbraucherpreise stiegen um 0,5 Prozent.

Steuereinnahmen steigen im November weniger stark an

Die deutschen Steuereinnahmen haben im November weniger kräftig zugelegt als in den beiden Vormonaten. Sie erhöhten sich ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Bundesfinanzministerium in seinem neuen Monatsbericht bekannt gab. Im Oktober waren sie noch um 8,2 Prozent gestiegen und im September um 5,0 Prozent.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa zieht im November wieder an

Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge ist im November wieder gewachsen, nachdem er im Oktober leicht geschrumpft war. Im November wurden in der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und der Schweiz insgesamt 210.737 Nutzfahrzeuge neu angemeldet, ein Anstieg von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Alle Segmente und alle großen Märkte trugen zu dem Wachstum bei.

Fahndung nach Attentäter von Berlin weiter auf Hochtouren

Zwei Tage vor Weihnachten läuft die Fahndung nach dem Attentäter von Berlin in Deutschland und Europa weiter auf Hochtouren. Die Ermittler konzentrierten sich nach wie vor auf den als "Gefährder" eingestuften Tunesier Anis Amri, für den die Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen Fahndungsaufruf veröffentlichte. Sie bat um Hinweise aus der Bevölkerung und setzte eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro aus. Zugleich wurde gewarnt, der 24-Jährige "könnte gewalttätig und bewaffnet sein".

Griechisches Parlament verschiebt Mehrwertsteuererhöhung auf Inseln

Das griechische Parlament hat die von den Gläubigern verlangte Mehrwertsteuererhöhung auf griechischen Inseln verschoben. Alle 259 anwesenden Abgeordneten stimmten am Mittwochabend in Athen für die von Ministerpräsident Alexis Tsipras angekündigte Verschiebung. Damit beträgt die Mehrwertsteuer auf den Inseln noch bis Ende 2017 weiterhin 17 Prozent im Vergleich zu 24 Prozent im Rest des Landes. Dadurch entgehen dem überschuldeten Land Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Milliardär Icahn soll Trump als Sonderberater zur Verfügung stehen

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat einen weiteren Milliardär in seinen Führungszirkel berufen: Der 80-jährige Carl Icahn, bekannt als scharfer Kritiker staatlicher Reglementierung, soll ihm als Sonderberater dienen, wie Trump am Mittwoch mitteilte.

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Dez -7 (Nov: -8)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Dez PROGNOSE: -9

Neuseeland/BIP 3Q sb +1,1% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 3Q +3,5% (PROG: +3,6%) gg Vorjahr

