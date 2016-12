HINWEIS: Die Pressekonferenz des russischen Staatspräsidenten Putin ist um einen Tag auf Freitag, 23. Dezember verschoben werden, da Putin am Donnerstag an der Trauerfeier für den in der Türkei ermordeten russischen Botschafter teilnehmen wird.

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Neustadt/Weinstraße *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen November *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/-0,6% gg Vj 08:00 DE/Reallöhne 3Q *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 256.000 zuvor: 254.000 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November *** 14:30 US/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Veröff.: +3,2% gg Vq 2. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,4% gg Vq 2. Quartal; +2,3% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor:revidiert +4,6% gg Vm; vorläufig +4,8% gg Vm *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 20:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur Höhe der Entschädigungen an Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco - DE/ifo-Kreditumfrage Dezember ===

