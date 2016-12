Die Industrieinitiative EU ProSun (Brüssel) begrüßt die am 20.12.2016 von der EU-Kommission veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse zu Anti-Dumping und Anti-Subventionsmaßnahmen auf chinesische Photovoltaik-Importe. Bis Anfang März hat die EU-Kommission Zeit, über ein Auslaufen oder eine Fortführung der Handelsschutzinstrumente zu entscheiden. In dem Vorschlag vom 20.12. bestätige die EU-Kommission massive Überkapazitäten und Schädigungen seitens der Volksrepublik China und befürworte die Verlängerung der bestehenden Maßnahmen für weitere zwei Jahre, heißt es in der Pressemitteilung von EU ProSun.

