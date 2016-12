Die VW-Aktie hat es am Mittwoch trotz guter Nachrichten nur noch knapp auf einen neuen Höchststand seit Mai geschafft. Nach einer Rallye von in der Spitze gut 16 Prozent seit dem Zwischentief Anfang des Monats hat der Schwung etwas abgenommen. Dabei kommen die Wolfsburger in der Bewältigung der "Dieselgate"-Affäre weiter voran: Nach dem Milliarden-Vergleich mit Sammelklägern in Kanada Anfang der Woche konnte nun auch ein Kompromiss mit den US-Behörden für die betroffenen Dieselwagen mit größeren Motoren erzielt werden.

