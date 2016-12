Zürich (awp) - Die Aktien des Biotech-Unternehmens Actelion ziehen am Donnerstag im frühen Handel stark an. In einer neuen Wendung des wochenlangen Übernahmepokers hatte das Allschwiler Unternehmen am Vorabend mitgeteilt, wieder in "exklusiven Verhandlungen" über eine "mögliche strategische Transaktion" mit dem US-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...