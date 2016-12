Uniper beteiligt sich erfolgreich am französischen Kapazitätsmarkt

- Unipers knapp zwei Gigawatt Erzeugungskapazität in Frankreich tragen zur Sicherung der Stromversorgung bei

Uniper hat sich erfolgreich an der ersten Auktion für Kapazitätszertifikate in Frankreich beteiligt. Die Auktion wurde am 15. Dezember von der Europäischen Strombörse EPEX Spot in Paris durchgeführt, damit Stromversorger den Bedarf ihrer Kunden an solchen Zertifikaten decken können. Zuvor hatte Uniper für seine knapp zwei Gigawatt Erzeugungskapazität in Frankreich Kapazitätszertifikate zur Absicherung der Stromversorgung im kommenden Jahr erhalten. Mit der Einführung eines Kapazitätsmarktes begegnet Frankreich der Gefahr von Engpässen in der Stromversorgung. Uniper hatte aktiv am Konsultationsprozess für das neue Marktdesign teilgenommen.

Dazu Klaus Schäfer, Vorstandsvorsitzender von Uniper: "Immer mehr europäische Länder erkennen, dass Versorgungssicherheit nicht von selbst kommt. Kapazitätsmechanismen wie in Frankreich und Großbritannien sollen gewährleisten, dass auch in angespannten Situationen ausreichend Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen - und das zu fairen Preisen, die sich im Wettbewerb verschiedener Anbieter bilden. Ein immer größerer Teil unserer Erzeugungsflotte kann sich in diesem Wettbewerb erfolgreich behaupten."

Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.

