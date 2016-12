Der Dax (DAX 30) hat sich am Donnerstag vor Weihnachten etwas schwächer präsentiert: Der deutsche Leitindex fiel am Vormittag um 0,11 Prozent auf 11 455,79 Punkte. Er bewegte sich damit aber weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Seit Anfang Dezember ging es in der Spitze um mehr als 1000 Punkte nach oben.

