FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler verkauft seine Tochtergesellschaft, die Schaeffler Motorenelemente AG & Co. KG mit Sitz in Magdeburg, an die familiengeführte Weber Gruppe. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Tochter ist spezialisiert auf die mechanische Bearbeitung von Zylinderköpfen und anderen komplexen Gehäusen für die Automobilindustrie, die nicht unmittelbar zum Kerngeschäft der Schaeffler Gruppe gehören. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Umsatz von rund 42 Millionen Euro erwirtschaftet. Alle 185 Mitarbeiter werden vom Käufer übernommen. Als Teil der Transaktion wurde zudem eine langfristige Vereinbarung über die Lieferung von Komponenten an die Schaeffler Gruppe abgeschlossen.

December 22, 2016

