Die operative Entwicklung von Albireo Pharma (WKN: A2DF99) verläuft allem Anschein nach voll nach Plan. Mit einer gestern nachbörslich veröffentlichten, aktualisierten Unternehmenspräsentation trotzt die Biotech-Hoffnung der jüngsten Unsicherheit im Markt.

Wie neue Cohort-Daten belegen, konnte Albireos "Wundermittel" A4250 auch in der fünften von insgesamt sechs Cohort-Analysen Wirksamkeit und Sicherheit bestätigen. In der neuesten Untersuchung wurde eine Reduzierung der Gallensäure von 51% festgestellt. Lässt man einen untersuchten Patienten mit einem ohnehin geringen Gallensäure-Niveau unberücksichtigt, steigt der Wert nochmal auf circa 65% an. Damit würden die neuesten Cohort-Daten, denen die bislang höchste Dosierung mit A4250 zugrunde liegt, das bis dato beste Effektivitätsergebnis zeigen.

Angestaute Gallensäure führt bei PFIC-Patienten zum Absterben von Leberzellen, was unbehandelt in der Regel den Tod zur Folge hat. Albireos A4250 reduziert laut bisherigen Daten nicht nur die Gallensäure, sondern auch den für die Krankheit typischen, quälenden Juckreiz und verbessert darüber hinaus die Schlafqualität.

Quelle: Albireo Pharma

FDA-Meeting steht bevor

Albireo geht nun davon aus, wie geplant im ersten Quartal 2017 mit der US-Gesundheitsbehörde FDA den Pfad für einen finalen "Pivotal Trial" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...