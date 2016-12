Bad Marienberg - Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/ WKN 663720) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten Ermächtigung, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4,99 Mio. und mit einer Laufzeit bis zum 19. Januar 2025 zu begeben ("Wandelanleihe 2017/2025"), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...