Bonn Neustadt an der Weinstraße (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum 1. Januar 2017 ändert sich die bisherige Telefonnummer der Generalzolldirektion. Künftig erreichen Sie uns an den Standorten Bonn und Neustadt an der Weinstraße unter der neuen Rufnummer



02 28/ 3 03-0.



Dazu der Präsident der Generalzolldirektion Uwe Schröder: "Mit der neuen einheitlichen Rufnummer wachsen wir als Generalzolldirektion auch nach außen weiter zusammen. Die Erreichbarkeit unter einer einheitlichen Vorwahl unterstreicht unsere Kundenorientierung und Bürgernähe."



Mit der neuen Rufnummer ändern sich auch die Endziffern der Durchwahlen der Beschäftigten. Die Erreichbarkeiten per Post und E-Mail bleiben jedoch unverändert.



Die Zentrale Auskunft des Zolls in Dresden sowie die übrigen Standorte erreichen Sie zunächst weiterhin unter den bekannten Telefonnummern. Diese werden erst zeitlich versetzt auf die dann bundesweit einheitlich geltende Telefonnummer der Generalzolldirektion aufgeschaltet. Hierzu wird der Zoll Sie rechtzeitig informieren.



Weitere Informationen:



Auskunft Kraftfahrzeugsteuer



Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr Telefon: 0351 44834-550 E-Mail: info.kraftst@zoll.de



Anfragen von Privatpersonen



Zentrale Auskunft Telefon: 0351 44834-510 E-Mail: info.privat@zoll.de



Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.zoll.de.



OTS: Generalzolldirektion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120080 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120080.rss2



Pressekontakt: Generalzolldirektion Pressestelle Stefan Kirsch Telefon:0228-99 68 7200 ab 01.Januar 2017: 0228-303 11611 pressestelle.gzd@zoll.bund.de