Die Aktie von Merck hat sich in den ersten Handelsminuten des heutigen Handels an die Spitze des DAX setzen können. Nun gilt es für die Merck-Aktie über 100,35 Euro zu steigen. Wenn dies gelingt, dürfte der Anstieg auf ein Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2015 folgen und daraufhin steht das Allzeithoch bei 111,80 Euro im Fokus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit den Details. Wie Sie sich aktuell am besten positionieren und wo die nächsten Hürden liegen, das erfahren Sie in diesem Trading-Tipp. Der Experte stellt Ihnen ein Trading-Set-Up für den heutigen Markt zusammen.