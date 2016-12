Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Geschäft nach einer knapp negativen Eröffnung mittlerweile etwas höher. Das Geschäft verläuft indes ähnlich richtungslos wie an den Tagen zuvor. Für das leicht positive Grundsentiment sorgen die Pharmaschwergewichte sowie Actelion. Letztere stehen im Fokus, weil die erst vor kurzem abgebrochenen Gespräche mit Johnson & Johnson wieder aufgenommen wurden. Insgesamt verläuft das Geschäft mit Ausnahmen von einigen Spezialsituationen in ruhigen Bahnen.

Der Anstieg des SMI scheint zumindest für den Moment etwas gebremst. Der Leitindex hat sich seit Monatsbeginn von unter 7'800 Punkten auf einen Stand wie zuletzt im September emporgearbeitet. Nach vier Tagen mit steigenden Kursen folgte am Mittwoch allerdings erstmals wieder eine Verschnaufpause mit minim rückläufigen Kursen. Das Geschehen hat sich zuletzt mangels Impulsen abgeflacht, was sich unmittelbar vor den Weihnachtstagen auch nicht mehr gross ändern dürfte. Immerhin werden am heutigen Nachmittag in den USA noch zahlreiche Konjunkturdaten publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 9.30 Uhr 0,14% höher bei 8'245,02 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,30% auf 1'303,41 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 8'974,33 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

