Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Negative internationale Vorgaben drücken am Donnerstagmorgen nur leicht auf die Stimmung an Europas Börsen. An der Wall Street war dem Dow-Jones-Index der Anstieg über die 20.000-Punktemarke nicht gelungen. An den asiatischen Börsen verlief das Geschäft impulslos. Dieser Trend dürfte sich auch im europäischen Geschäft fortsetzen. Händler rechnen nicht mehr mit größeren Kursbewegungen zwei Tage vor dem Weihnachtsfest. Der DAX stagniert im frühen Geschäft bei 11.468 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.274 Zähler nach oben.

Am Devisenmarkt handelt der Euro wenig verändert um 1,0450 Dollar. Mit der Drittlesung des US-BIP für das dritte Quartal sowie dem Index der Frühindikatoren November sowie dem Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November stehen kurz vor den Feiertagen noch einmal wichtige Daten zur Veröffentlichung an. Nach Einschätzung der Commerzbank dürften sie einmal mehr belegen, dass sich die USA in Richtung einer strafferen Geldpolitik und eines stärkeren Dollar bewegen. "Kann der Euro noch vor Jahresende die Dollar-Parität knacken", fragen sich die Analysten. "Unwahrscheinlich, jedoch nicht unmöglich", so ihre Antwort.

Im Blick steht weiter der italienische Bankensektor und hierbei besonders die angeschlagene Banca Monte dei Paschi. Händler wagen nach den Kurskapriolen des Vortages keine Prognose mehr über den weiteren Kursverlauf. Zum einen habe die Bank keinen Ankerinvestor mehr, zum anderen soll aber die Wandlung von Schulden in Eigenkapital mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro zuletzt besser gelaufen sein als am Markt befürchtet, heißt es im Handel. Am Donnerstag endet für institutionelle Investoren die Zeichnungsfrist für die Aktien aus der Kapitalerhöhung. Im frühen Handel verlieren Monte dei Paschi 5,7 Prozent.

Sanofi wohl nicht mehr im Rennen um Actelion

Sanofi steigen 1,8 Prozent. Die Aktie profitiert von der Erleichterung, dass das Unternehmen wohl nicht mehr als Bieter für Actelion infrage kommt. Am Vorabend wurde bekannt, dass sich überraschenderweise doch Johnson & Johnson in exklusiven Gesprächen mit dem schweizerischen Pharmahersteller befinde. "Bei Sanofi war immer wieder von Analysten betont worden, dass der kolportierte Bieterpreis von rund 283 Franken für Actelion fast absurd ist", so ein Händler. So hieß es von der Citigroup dazu, bei diesem Preis werde es Sanofi bis 2022 schwerfallen, überhaupt eine Rendite auf Actelion zu erzielen. Actelion steigen 7 Prozent.

Mit Abschlägen von 5 Prozent reagiert die Nokia-Aktie auf die Nachricht, dass der finnische Mobilfunkausrüster Apple in Deutschland und den USA verklagt hat. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, so der Vorwurf. Die Klage, die bei den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und München sowie einem US-Bezirksgericht in Texas eingereicht wurde, umfasst 32 Patente. Die Patente decken Technologien etwa für Display, Benutzeroberflächen, Software, Antennen und Videokodierung ab. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", sagt ein Händler.

Die Neunmonatszahlen von Hornbach werden mit Aufschlägen von 1,4 Prozent quittiert. Während die Umsatzerwartungen leicht übertroffen worden seien, habe der operative Gewinnanstieg etwas überrascht, heißt es im Handel. Ein überraschend starkes EBIT spiegele ein gestiegenes Kostenbewusstsein wider, sagt Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Trotz der Aufwendungen für die Digitalisierung des Unternehmens seien die Kosten weniger stark gestiegen als die Umsätze. Die Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.273,78 0,09 3,03 0,19 Stoxx-50 3.004,74 -0,04 -1,28 -3,08 DAX 11.466,54 -0,02 -2,10 6,73 MDAX 22.070,92 0,02 4,77 6,24 TecDAX 1.787,41 0,05 0,95 -2,37 SDAX 9.438,31 -0,35 -33,36 3,73 FTSE 7.036,03 -0,08 -5,39 12,71 CAC 4.839,35 0,11 5,53 4,36 Bund-Future 163,34% 0,02 6,61 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.941,96 -0,16 -32,66 14,44 S&P-500 2.265,18 -0,25 -5,58 10,82 Nasdaq-Comp. 5.471,43 -0,23 -12,51 9,27 Nasdaq-100 4.948,90 -0,10 -4,90 7,74 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,18 -0,4 1,19 5 Jahre 2,02 0,5 2,02 7 Jahre 2,35 0,5 2,34 10 Jahre 2,54 0,4 2,54 30 Jahre 3,11 0,3 3,11 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Mi, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0445 +0,00% 1,0445 1,0429 -3,8% EUR/JPY 122,8553 +0,01% 122,8430 122,74 -16,2% EUR/CHF 1,0704 -0,00% 1,0704 1,0701 -1,6% EUR/GBP 0,8464 +0,27% 0,8449 1,1853 +14,9% USD/JPY 117,63 +0,01% 117,61 117,68 +0,2% GBP/USD 1,2341 -0,18% 1,2364 1,2361 -16,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,57 52,49 +0,2% 0,08 +17,9% Brent/ICE 54,61 54,46 +0,3% 0,15 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.131,59 1.131,25 +0,0% +0,34 +6,7% Silber (Spot) 15,91 15,93 -0,2% -0,02 +15,1% Platin (Spot) 911,40 918,50 -0,8% -7,10 +2,2% Kupfer-Future 2,47 2,49 -0,7% -0,02 +14,7% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2016 03:56 ET (08:56 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.