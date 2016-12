Um 10: Ausgeben statt anlegen - DAX und Anleger in Weihnachtsstimmung

Am deutschen Aktienmarkt ist vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt. 1.000 Punkte Plus im DAX im Dezember, da nehmen einige Anleger mal ein paar Gewinne mit und erledigen damit die letzten Weihnachtseinkäufe. Die Bücher sind bei den meisten Profis für das Jahr schon geschlossen. Die 11.500 Punkte allerdings sollten das Minimalziel für den DAX bis zum Jahreswechsel darstellen.

Mit Blick auf das kommende Jahr herrscht Optimismus unter den Börsianern, politische Risiken vor allem in der Eurozone durch die anstehenden Wahlen werden ausgeblendet. Man setzt auf eine Fortsetzung der Rally zum Jahresstart, weshalb größere Verkäufe vor dem Fest ebenso ausbleiben. Nach dem turbulenten Start in dieses Börsenjahr sollte das nächste zumindest um einiges entspannter starten, so die Erwartung an der Börse.

