In seiner 47 Jahre lang andauernden Karriere hat Walter Schloss eine Performance hingelegt, die die des S&P 500 deutlich in den Schatten gestellt hat. Seine Gesellschaft erwirtschaftete jährliche Renditen von 20 % (nach Abzug der Gebühren, die Schloss verlangte, etwas über 15 %) - eine Leistung, an die vielleicht nur ein Warren Buffett herankommt.



Schloss hat diese Ergebnisse erzielt, obwohl er keine schicke Forschungsabteilung oder beeindruckendes Büro hatte und eine gesunde Work-Life-Balance pflegte. Tatsächlich war sein einziger Mitarbeiter sein Sohn (nachdem er jahrelang stets alleine gearbeitet hat), mit dem er sich ein winziges Büro in der Nähe der New Yorker ...

