Siemens machte 2016 mit einem Stellenabbau Schlagzeilen. 2500 Jobs fallen etwa in der Antriebssparte weg. Doch sieht man genauer hin, zeigt sich: Die Zahl der Mitarbeiter steigt - weltweit und in Deutschland.

Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass Siemens irgendwo im weiten Technologiereich einen Stellenabbau verkündet. 2016 traf es die Antriebssparte P&D. Wegen hausgemachter Probleme und der Folgen der niedrigen Ölpreise kündigte der Konzern im Frühjahr die Streichung von weltweit 2500 Stellen an. In Deutschland waren am Ende 1700 Jobs betroffen, etwas weniger als ursprünglich geplant.

Doch sieht man genauer hin, fällt die Bilanz positiv aus: Weltweit stieg die Zahl der Siemens-Mitarbeiter unter dem Strich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 348.000 auf 351.000. In Deutschland sank die Beschäftigung leicht auf 113.400 Arbeitsplätze.

Konzernchef Joe Kaeser beklagt gern, dass sich die Öffentlichkeit immer nur für die Abbauzahlen interessiere. "Wir addieren viel mehr, als uns verloren geht. Aber meistens lese ich dann leider immer nur ganz vorn: ‚Siemens baut 2500 Stellen ab'", klagte er bei der Bilanzpressekonferenz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Konzern 35.100 Menschen neu eingestellt, in Deutschland waren ...

