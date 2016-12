Mit Gutscheinen oder Tickets lässt sich viel Geld verdienen. Sie werden immer häufiger verschenkt, viele werden jedoch niemals eingelöst. Einige Firmen haben sich deshalb gegen Gebühr auf den Weiterverkauf spezialisiert.

Wer auf Nummer sicher gehen will, schenkt einen Gutschein. Das ist bequem, spart Zeit und verhindert einen Fehlkauf. Doch ist es tatsächlich immer der Beschenkte, der am meisten davon profitiert?

Nein, denn ein erheblicher Teil der Gutscheine wird nie eingelöst. "Für Händler ist das ein sehr lukratives Geschäft", sagt der Marketingwissenschaftler Thorsten Hennig-Thurau von der Universität Münster. Ihm zufolge liegt die Verfallsquote von Geschenk-Gutscheinen zwischen zehn und 50 Prozent.

Inzwischen bietet nahezu jedes Geschäft Gutscheine zum Verschenken an. Für Unternehmen sei das eine professionelle Marketing-Methode und ein Mittel der Kundenbindung, erklärt Hennig-Thurau. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) machen die Händler das große Gutschein-Geschäft in der Vorweihnachtszeit. Den größten Umsatz gebe es im November und Dezember, sagt ein Sprecher.

"Zu Weihnachten ist das Interesse der Kunden an Gutscheinen in etwa doppelt so ...

