Die Aktien von SAP hängen am Widerstand fest. Doch selbst wenn jetzt eine Konsolidierung kommen sollte: Die Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrendkanal. Kurzzeitige Korrekturen könnten deshalb ideale Einstiegskurse darstellen. Mit welchem Derivat Anleger an einer Fortsetzung der SAP-Kursrallye dabei sein können. Von Manfred Ries

